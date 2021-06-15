"Умный и жесткий". Байден назвал Путина "достойным соперником"

Президент США Джо Байден заявил, что считает российского президента Владимира Путина "достойным соперником". Он также сказал, что хочет обсудить с Путиным на предстоящей встрече.
Об этом он сказал на брифинге.
"Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, <...> что он достойный соперник", - сказал Байден.
Он добавил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества, а также "красные линии" в отношениях с РФ.
Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.
После чего Путин заявил, что его не удивляют заявления президента США Джо Байдена.
Напомним, Джо Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность. Он также отметил, что у Вашингтона и Москвы есть сферы, где они могут взаимодействовать.