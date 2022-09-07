Умные часы, AirPods Pro и iPhone 14: что показали на презентации Apple

Модельный ряд iPhone 14

iPhone 14 и 14 Plus

Обновленная линейка внешне почти не отличается от прошлогодней и имеет экраны на 6,1 и 6,7 дюймов с "челкой". Смартфоны построены на прошлогоднем чипсете A15 Bionic, оснащены улучшенными камерами.

Одно из главных нововведений - обмен экстренными сообщениями через спутниковую связь. Производитель обещает, что отправка сообщений будет не дольше 15 секунд в ясную погоду.

Цены на iPhone 14 стартуют с 799 долларов (29 200 гривен по курсу НБУ), а на 14 Plus - с 899 долларов (32 900 гривен по курсу НБУ).

Фото: iPhone 14 и 14 Plus (theverge.com)

iPhone 14 Pro и Pro Max

Впервые с 2017 года старшие модели iPhone избавились от "челки". Вместо нее вырез в форме "таблетки" и кругло отверстие для селфи-камеры. iPhone 14 Pro и 14 Pro Max построены на новейшем чипе A16 Bionic.

Смартфоны также впервые оснащены 48-мегапиксельным главным модулем камеры. Apple обещает улучшенные фото- и видео возможности.

Цены на iPhone 14 Pro стартуют с 999 долларов (36 500 гривен по курсу НБУ), а на iPhone 14 Pro Max - с 1099 долларов (40 200 по курсу НБУ).

Фото: iPhone 14 Pro и Pro Max (theverge.com)

Беспроводные AirPods Pro

По заверениям компании, наушники благодаря чипу H2 поддерживают шумоподавление нового поколения. Apple также обещает более качественный звук. В зарядный кейс встроили динамик для более легкого поиска AirPods через приложение локатор. Батарея позволит воспроизводить музыку в течение 6 часов без подзарядки.

Фото: новое поколение AirPods Pro (theverge.com)

Новые AirPods Pro доступны для заказа в США с 9 сентября по цене 249 долларов (7 200 гривен по курсу НБУ).

Линейка Apple Watch

Series 8

Apple Watch Series 8 предлагают еще больше функций, теперь и для контроля женского здоровья. Улучшенные датчики позволяют часам отслеживать положение тела. В случае ДТП сработает функция "Обнаружение аварий" и уведомит службы экстренной помощи.

Автономность - 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в экономном. Цена - от 399 долларов (14 600 гривен по курсу НБУ) в зависимости от наличия беспроводных модулей.

Фото: Apple Watch Series 8 (theverge.com)



SE 2

Обновление бюджетной линейки будет поддерживать все заявленные в Series 8 возможности. Они также оснащены на процессоре S8. Цены стартуют с 249 долларов (10 900 гривен по курсу НБУ).

Фото: версия Apple Watch SE 2 (theverge.com)

Ultra

Топовая версия умных часов имеет титановый корпус диаметром 49 мм, увеличенный дисплей и способна на одном заряде работать до 36 или 60 часов (в экономном режиме). Apple Watch Ultra оснащены широким набором датчиков для спортсменов и экстремалов.

Данная модель доступна в США с 23 сентября по цене 799 долларов (29 200 гривен по курсу НБУ).

Фото: Apple Watch Ultra (theverge.com)