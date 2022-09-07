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Розумні годинники, AirPods Pro та iPhone 14: що показали на презентації Apple

Фото: Apple сьогодні представила iPhone 14 (theverge.com)
Автор: Сергей Новиков

В рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro.

РБК-Україна наводить основні характеристики сьогоднішніх новинок.

Модельний ряд iPhone 14

  • iPhone 14 та 14 Plus

Оновлена лінійка зовні майже не відрізняється від торішньої і має екрани на 6,1 і 6,7 дюймів з "чубчиком". Смартфони побудовані на торішньому чіпсеті A15 Bionic, оснащені поліпшеними камерами.

Одне з головних нововведень - обмін екстреними повідомленнями через супутниковий зв'язок. Виробник обіцяє, що відправка повідомлень буде не довше 15 секунд в ясну погоду.

Ціни на iPhone 14 стартують з 799 доларів (29 200 гривень за курсом НБУ), а на 14 Plus - з 899 доларів (32 900 гривень за курсом НБУ).

Фото: iPhone 14 і 14 Plus (theverge.com)

  • iPhone 14 Pro та Pro Max

Вперше з 2017 року старші моделі iPhone позбулися "чубчика". Замість нього виріз у формі "таблетки" і круглий отвір для селфі-камери. iPhone 14 Pro і 14 Pro Max побудовані на новітньому чіпі A16 Bionic.

Смартфони також вперше оснащені 48-мегапіксельним головним модулем камери. Apple обіцяє поліпшені фото- і відео можливості.

Ціни на iPhone 14 Pro стартують з 999 доларів (36 500 гривень за курсом НБУ), а на iPhone 14 Pro Max - з 1099 доларів (40 200 за курсом НБУ).

Фото: iPhone 14 Pro і Pro Max (theverge.com)

Бездротові AirPods Pro

За запевненням компанії, навушники завдяки чіпу H2 підтримують шумозаглушення нового покоління. Apple також обіцяє більш якісний звук. У зарядний кейс вбудували динамік для більш легкого пошуку AirPods через додаток локатор. Батарея дозволить відтворювати музику протягом 6 годин без підзарядки.

Фото: нове покоління AirPods Pro (theverge.com)

Нові AirPods Pro доступні для замовлення в США з 9 вересня за ціною 249 доларів (7 200 гривень за курсом НБУ).

Лінійка Apple Watch

  • Series 8

Apple Watch Series 8 пропонують ще більше функцій, тепер і для контролю жіночого здоров'я. Поліпшені датчики дозволяють годиннику відстежувати положення тіла. У разі ДТП спрацює функція "Виявлення аварій" і повідомить служби екстреної допомоги.

Автономність - 18 годин роботи в звичайному режимі і 36 годин в економному. Ціна - від 399 доларів (14 600 гривень за курсом НБУ) в залежності від наявності бездротових модулів.

Фото: Apple Watch Series 8 (theverge.com)

  • SE 2

Оновлення бюджетної лінійки підтримуватиме всі заявлені в Series 8 можливості. Вони також оснащені на процесорі S8. Ціни стартують з 249 доларів (10 900 гривень за курсом НБУ).

Фото: версія Apple Watch se 2 (theverge.com)

  • Ultra

Топова версія розумних годинників має титановий корпус діаметром 49 мм, збільшений дисплей і здатна на одному заряді працювати до 36 або 60 годин (в економному режимі). Apple Watch Ultra оснащені широким набором датчиків для спортсменів і екстремалів.

Дана модель доступна в США з 23 вересня за ціною 799 доларів (29 200 гривень за курсом НБУ).

Фото: Apple Watch Ultra (theverge.com)

Відзначимо, докладніше про смартфони від Apple читайте в матеріалі "Новий iPhone 14 представлений офіційно: основні характеристики".

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