"Умиротворение Кремля за счет Украины". В Конгрессе США призвали направить Украине летальные вооружения

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи пакет летального вооружения , сформированного в ответ на военную эскалацию России в Украине и вокруг нее этой весной.

"Соединенным Штатам не следует ждать, пока Кремль нарушит ещё какие-либо "территориальные красные линии" в Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву. Напротив, администрации следует немедленно направить эту помощь летальным оружием, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России. Как свидетельствуют ее более ранние решения о выводе двух американских военных кораблей из Черного моря во время наращивания военной мощи России, отмене критических санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток - 2", и откладыванием встречи с президентом Украины Зеленским до окончания безрезультатного саммита Байден-Путин на прошлой неделе, эта администрация снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины. Это должно прекратиться", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла эти сообщения. В частности, она заявила, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.