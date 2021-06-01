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Умид Бадрутдинов: Украина имеет колоссальный потенциал

Новина українською →
Вторник 01 июня 2021 16:30

Американский предприниматель и инвестор Умид Бадрутдинов, известный также как Умастар, намерен вложить деньги в инфраструктуру Украины.

Умид Бадрутдинов: Украина имеет колоссальный потенциал

Об этом он заявил в интервью Today.ua.

“Я абсолютно уверен, что у Украины колоссальный потенциал, поэтому хочу вкладывать определенные деньги в вашу страну”, – в частности, отметил он.

Однако, по словам бизнесмена, вопрос “украинских” инвестиций отложен до завершения строительства торгового центра в Дубае в знаменитом Creek Tower (самое высокое здание мира), открытие которого должно было состояться в сентябре 2020 года, но было перенесено на октябрь 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.

“Как только закончим проект в Дубае, подумаем насчет Украины, что-то создадим обязательно!” – обещает Бадрутдинов, попутно отмечая: в торговом центре, который строится в том числе и за его деньги, наряду с мировыми брендами могут быть представлены и украинские.

Впервые интерес к нашей стране у 27-летнего предпринимателя возник в 2015 году, когда он посетил Украину в качестве туриста: “Спускаясь по трапу самолета, я начал ощущать что-то родное, очень близкое, а потом влюбился в Киев. Ваша столица – это просто какое-то невероятное место силы, определенно меня заряжает!”

Несмотря на то что Умастар женат на украинке, планировать окончательный переезд в Киев он не планирует, хотя жильем в историческом центре, на Печерских Липках, уже обзавелся.

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