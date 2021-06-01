Умід Бадрутдінов: Україна має колосальний потенціал

Американський підприємець й інвестор Умід Бадрутдінов, відомий також як Умастар, має намір вкласти гроші в інфраструктуру України.

Про це він заявив в інтерв'ю Today.ua.

"Я цілком певен, що в України є колосальний потенціал, тому хочу вкладати певні кошти у вашу країну", – зокрема, зазначив він.

Щоправда, за словами бізнесмена, питання "українських" інвестицій поки відкладене до завершення будівництва торгового центру в Дубаї в знаменитому Creek Tower (найвища будівля світу), відкриття якого мало відбутися у вересні 2020 року, але перенесено на жовтень 2021-го через пандемію коронавірусу.

"Тільки-но закінчимо проєкт в Дубаї, подумаємо щодо України, щось обов'язково створимо!" – обіцяє Бадрутдінов, побіжно зауважуючи: в торговому центрі, що будується й за його кошти зокрема, поряд зі світовими брендами можуть бути представлені й українські.

Вперше 27-річний підприємець зацікавився нашою країною у 2015 році, коли відвідав Україну як турист: "Спускаючись по трапу літака, я відчув щось рідне, дуже близьке, а потім захопився Києвом. Ваша столиця – це просто якесь неймовірне місце сили, безумовно, мене заряджає!"

Попри те, що Умастар одружений з українкою, планувати остаточний переїзд до Києва він не планує, хоча житло в історичному центрі, на Печерських Липках, бізнесмен вже придбав.