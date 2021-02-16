В UMG Ахметова договорились о привлечении инвестиций в Украину госфондом из ОАЭ

"Как локальный инвестор, имеем четкое понимание рынка и уверены, что в Украине существуют привлекательные инвестпроекты и отрасли, которым необходимы частные средства. Восьмикратный рост стоимости активов под управлением за период с 2006 года позволяет нам уверенно утверждать, что мы имеем достаточно управленческого опыта для расширения инвестиционного портфеля и последующего роста портфельных компаний", - отметил генеральный директор UMG Investments Андрей Горохов.

По его словам, фонд Mubadala в этом году принял решение более внимательно посмотреть на Украину как потенциальную возможность для инвестиций.

"Основная модель работы Фонда - миноритарная участие в бизнесе, в котором операционное управление ведет локальный партнер. И мы готовы предложить нашу экспертизу арабским коллегам". - добавил он.

Инвестиционная компания Mubadala управляет портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом в размере $232 млрд.

"Mubadala имеет значительный опыт выхода на развивающиеся рынки, а Украина имеет значительный потенциал для иностранных инвестиций. Подписание Меморандумов о взаимопонимании с ведущими субъектами в Украине подтверждает намерение изучить потенциальные инвестиционные возможности и сферы сотрудничества на индивидуальной основе. Мы впечатлены качеством и масштабом украинского бизнеса", - отметил, комментируя подписание ряда меморандумов, Фарис Аль Мазруи, руководитель инвестиционной программы инвестфонда Mubadala в странах СНГ.