Инвесткомпания из ОАЭ подписала несколько меморандумов с украинским Кабмином

Инвестиционная компания Mubadala объявила о подписании ряда Меморандумов о взаимопонимании с различными украинскими государственными и частными структурами.

Отмечается, что всего было подписано три меморандума о взаимопонимании с украинскими правительственными структурами, целью которых является изучение взаимовыгодных инвестиционных возможностей.

Меморандумы о взаимопонимании подписали Фарис Аль-Мазруи, руководитель инвестиционной программы Mubadala в Содружестве независимых государств (СНГ), и Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины, и Сергей Цивкач, исполнительный директор UkraineInvest.

"Mubadala установила мощную динамику выхода на новые рынки и развивающиеся рынки. Украина имеет очень перспективный потенциал для иностранных инвестиций, и подписание Меморандума о взаимопонимании с ведущими структурами в Украине является обязательством изучить потенциальные инвестиции и направления сотрудничества в каждом конкретном случае. Мы впечатлены качеством и калибром украинского бизнеса", - заявил Аль-Мазруи.

В свою очередь, Роман Лещенко сказал, что для Украины большая честь сотрудничать с людьми, которые разделяют украинские ценности и приоритеты относительно безопасности пищевых продуктов, развития торговых отношений и начало новых инвестиционных проектов.

Кроме того, трехсторонний меморандум о взаимопонимании, который имеет целью изучить потенциальные инвестиции в сектор экологически чистой энергетики Украины, был подписан между Mubadala, Masdar, который представлял его главный исполнительный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи, и ДТЭК, представленный Максимом Тимченко.

"Как мировой лидер в возобновляемой энергетике, которая присутствует в более чем 30 странах, Masdar приветствует эту возможность помочь Украине достичь своих целей по чистой энергетики", - сказал Аль Рамахи.