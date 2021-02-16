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В UMG Ахметова договорились о привлечении инвестиций в Украину госфондом из ОАЭ

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 11:11
В UMG Ахметова договорились о привлечении инвестиций в Украину госфондом из ОАЭ Фото: UMG (umginvestments)
Автор: РБК-Украина

Компания UMG Investments, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, заключила меморандум с государственным инвестфондом ОАЭ Mubadala. Стороны договорились о сотрудничестве по выбору, анализу, разработке и осуществления взаимовыгодных инвестиционных проектов в Украине и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Как локальный инвестор, имеем четкое понимание рынка и уверены, что в Украине существуют привлекательные инвестпроекты и отрасли, которым необходимы частные средства. Восьмикратный рост стоимости активов под управлением за период с 2006 года позволяет нам уверенно утверждать, что мы имеем достаточно управленческого опыта для расширения инвестиционного портфеля и последующего роста портфельных компаний", - отметил генеральный директор UMG Investments Андрей Горохов.

По его словам, фонд Mubadala в этом году принял решение более внимательно посмотреть на Украину как потенциальную возможность для инвестиций.

"Основная модель работы Фонда - миноритарная участие в бизнесе, в котором операционное управление ведет локальный партнер. И мы готовы предложить нашу экспертизу арабским коллегам". - добавил он.

Инвестиционная компания Mubadala управляет портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом в размере $232 млрд.

"Mubadala имеет значительный опыт выхода на развивающиеся рынки, а Украина имеет значительный потенциал для иностранных инвестиций. Подписание Меморандумов о взаимопонимании с ведущими субъектами в Украине подтверждает намерение изучить потенциальные инвестиционные возможности и сферы сотрудничества на индивидуальной основе. Мы впечатлены качеством и масштабом украинского бизнеса", - отметил, комментируя подписание ряда меморандумов, Фарис Аль Мазруи, руководитель инвестиционной программы инвестфонда Mubadala в странах СНГ.

Как известно, подписание состоялось во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Как писало РБК-Украина, инвестиционная компания Mubadala объявила о подписание ряда Меморандумов о взаимопонимании с различными украинскими государственными и частными структурами.

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