У UMG Ахметова домовились про залучення інвестицій в Україну держфондом з ОАЕ
Компанія UMG Investments, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, уклала меморандум з державним інвестфондом ОАЕ Mubadala. Сторони домовились про співпрацю з вибору, аналізу, розробки та імплементації взаємовигідних інвестиційних проектів в Україні та за кордоном.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Як локальний інвестор, маємо чітке розуміння ринку та впевнені, що в Україні існують привабливі інвестпроекти та галузі, яким необхідні приватні кошти. Восьмикратне зростання вартості активів під управлінням за період з 2006 року дозволяє нам впевнено стверджувати, що ми маємо достатньо управлінського досвіду для розширення інвестиційного портфеля та подальшого зростання портфельних компаній", - зазначив генеральний директор UMG Investments Андрій Горохов.
За його словами, фонд Mubadala в цьому році прийняв рішення більш уважно подивитися на Україну, як потенційну можливість для інвестицій.
"Основна модель роботи Фонду - міноритарна участь в бізнесі, в якому операційне управління веде локальний партнер. І ми готові запропонувати нашу експертизу арабським колегам", - додав він.
Інвестиційна компанія Mubadala керує портфелем активів та інвестицій в ОАЕ та за кордоном у розмірі $232 млрд.
"Mubadala має значний досвід виходу на ринки, що розвиваються, а Україна має значний потенціал для іноземних інвестицій. Підписання Меморандумів про взаєморозуміння з провідними суб'єктами в Україні підтверджує намір вивчити потенційні інвестиційні можливості та сфери співпраці на індивідуальній основі. Ми вражені якістю та масштабом українського бізнесу", - зазначив, коментуючи підписання низки меморандумів, Фаріс Аль Мазруі, керівник інвестиційної програми інвестфонду Mubadala в країнах СНД.
Як відомо, підписання відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати.
Як писало РБК-Україна, інвестиційна компанія Mubadala оголосила про підписання низки Меморандумів про взаєморозуміння з різними українськими державними та приватними структурами.