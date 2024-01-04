З Умєровим та Залужним. У Раді розкрили деталі засідання комітету щодо мобілізації

Депутати на засіданні профільного комітету Верховної ради разом із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і главою Міноборони Рустемом Умєровим сьогодні, 4 січня, розглядали законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомив секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі РБК-Україна.
Крім Залужного та Умєрова на засіданні були присутні начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та інші представники Міноборони й члени Кабміну, які також мають стосунок до змін у цьому документі.
"Сьогодні і ще протягом наступних двох днів ми працюватимемо з ними і обговорюватимемо доцільність чи недоцільність тих, чи інших норм. Ми постатейно проходимо весь текст. Дискусії точаться майже по всіх позиціях проєкту", - сказав Костенко.
Депутат додав, що комітет також надав їм свої рекомендації, вказав на недоліки чи технічні помилки, але поки що ніхто не вносить у цей документ зміни.
Костенко уточнив, що станом на зараз відсутнє рішення щодо подальшого шляху законопроекту - чи будуть його виносити в такому самому вигляді на перше читання, чи його повернуть на доопрацювання, чи його доопрацюють до другого читання в комітеті.
"Моя позиція полягає в тому, що за необхідності доопрацювання це має зробити уряд", - додав він.
Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Зокрема, автори законопроєкту пропонують, щоб повістки у приміщеннях роздавали лише представники ТЦК, а за місцем проживання та на роботі - військкомат та поліцейські.
Голова Нацполіції Іван Вигівський відповів на ідею про роздачу повісток поліцейськими. Він зазначив, що правоохоронці мають свій функціонал обов'язків.
Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.
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