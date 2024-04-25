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Умєров зустрівся з помічником Столтенберга, обговорили вступ України до НАТО

Четвер 25 квітня 2024 13:03
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Умєров зустрівся з помічником Столтенберга, обговорили вступ України до НАТО Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України та Скотт Брей, помічник генерального секретаря НАТО (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з помічником генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з розвідки та безпеки Скоттом Бреєм, який прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Умєрова.

За словами Умєрова, він подякував Брею за допомогу з боку НАТО на тлі боротьби з російською агресією.

"Висловив упевненість, що Україна стане членом НАТО, а моїм завданням як міністра бачу наближення цього моменту. Обговорили з паном Бреєм, які кроки нам треба для цього (вступу до НАТО, - ред.) зробити", - додав міністр.

Зокрема сторони обговорили ситуацію на фронті та оцінили потенційні загрози.

Також міністр оборони України наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони країни, що є одним з ключових елементів захисту.

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України та Скотт Брей, помічник генерального секретаря НАТО (facebook.com/rustemumerov.ua)

"Високо оцінили рівень обміну інформацією та координацію наших дій з Альянсом. Обговорили, які ще дії можемо вжити для зміни ситуації на фронті", - відзначив Умєров.

Вступ України до НАТО

Ще в вересні 2022 року президент Володимир Зеленський, а також голова Верховної ради Руслан Стефанчук й прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою, яка передбачає інтеграцію без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вже під час саміту 11-12 липня 2023 року країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, який повинен наблизити Україну до Альянсу. Зокрема було прийнято рішення відмовитись від ПДЧ.

За словами речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) Метью Міллера, Україна зможе стати членом НАТО лише після завершення повномасштабної війни. Водночас "процес рухається".

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Міністерство оборони України НАТО
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