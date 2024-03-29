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Умєров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції та обговорив закупівлі зброї

Архівне фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Глава Міноборони України Рустем Умеров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції (нижня палата парламенту) Яель Браун-Піве.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook.

"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні для відсічі російській агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні міністра.

Умєров високо оцінив продуктивну співпрацю з його французьким колегою, Себастьяном Лекорню. Він зазначив, що вони в постійному контакті з ним і його командою.

Фото: Зустріч (facebook.com)

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології і безпосередньо закуповувати французьку військову продукцію", - сказав міністр.

Також він додав, що потужності українського оборонно-промислового комплексу мають бути включені в європейський план військового виробництва.

Візит глави Національної асамблеї Франції в Україну

Учора стало відомо, що голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве прибула до Києва. Вона звернулася до Верховної ради.

Пізніше президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Національних зборів Франції на чолі з їхньою головою Яель Брон-Піве.

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Франція