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Умеров встретился с главой Национальной ассамблеи Франции и обсудил закупки оружия

Архивное фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата парламента) Яэль Браун-Пиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.

"Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине для отпора российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении министра.

Умеров высоко оценил продуктивное сотрудничество с его французским коллегой, Себастьяном Лекорню. Он отметил, что они в постоянном контакте с ним и его командой.

Фото: Встреча (facebook.com)

"Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и непосредственно закупать французскую военную продукцию", - сказал министр.

Также он добавил, что мощности украинского оборонно-промышленного комплекса должны быть включены в европейский план военного производства.

Визит главы Национальной ассамблеи Франции в Украину

Вчера стало известно, что глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев. Она обратилась в Верховную раду.

Позже президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с их председателем Яэлем Брон-Пиве.

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