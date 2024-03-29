Умеров встретился с главой Национальной ассамблеи Франции и обсудил закупки оружия

"Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине для отпора российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении министра.

Умеров высоко оценил продуктивное сотрудничество с его французским коллегой, Себастьяном Лекорню. Он отметил, что они в постоянном контакте с ним и его командой.

Фото: Встреча (facebook.com)

"Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и непосредственно закупать французскую военную продукцию", - сказал министр.

Также он добавил, что мощности украинского оборонно-промышленного комплекса должны быть включены в европейский план военного производства.

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