Умєров у Туреччині обговорив безпеку у Чорному морі та "зернову угоду"

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Туреччину. В Анкарі він обговорив безпеку у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cumhuriyet.
Речник Міністерства оборони Туреччини зазначив, що Умєров провів зустрічі з представниками турецького відомства.
Як повідомив речник, під час зустрічі представники Туреччини заявили про підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Також було обговорено безпеку у Чорному морі.
"Ми продовжуватимемо безкомпромісно виконувати її (Конвенцію Монтре, - ред.) та висловили наші зусилля для відновлення Чорноморської зернової ініціативи", - заявив речник.
Варто зазначити, що Туреччина заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України. У перші тижні повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори РФ та України. Але вони не дали результатів. Також Анкара брала участь у створенні "зернового коридору".
Нещодавно глава МЗС Туреччини заявив, що потрібно шукати "альтернативні шляхи" для закінчення війни в Україні.
При цьому Туреччина посилює економічну співпрацю з Росією. Видання Politico розкрило схему, як Анкара допомагає Росії продавати нафту до ЄС.
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