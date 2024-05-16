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Умєров у Туреччині обговорив безпеку у Чорному морі та "зернову угоду"

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Туреччину. В Анкарі він обговорив безпеку у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cumhuriyet.

Речник Міністерства оборони Туреччини зазначив, що Умєров провів зустрічі з представниками турецького відомства.

Як повідомив речник, під час зустрічі представники Туреччини заявили про підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Також було обговорено безпеку у Чорному морі.

"Ми продовжуватимемо безкомпромісно виконувати її (Конвенцію Монтре, - ред.) та висловили наші зусилля для відновлення Чорноморської зернової ініціативи", - заявив речник.

 

Ставлення Туреччини до війни в Україні

Варто зазначити, що Туреччина заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України. У перші тижні повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори РФ та України. Але вони не дали результатів. Також Анкара брала участь у створенні "зернового коридору".

Нещодавно глава МЗС Туреччини заявив, що потрібно шукати "альтернативні шляхи" для закінчення війни в Україні.

При цьому Туреччина посилює економічну співпрацю з Росією. Видання Politico розкрило схему, як Анкара допомагає Росії продавати нафту до ЄС.

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ТуреччинаРустем УмєровЗерновий коридор