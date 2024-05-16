Умєров у Туреччині обговорив безпеку у Чорному морі та "зернову угоду"

Ставлення Туреччини до війни в Україні

Варто зазначити, що Туреччина заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України. У перші тижні повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори РФ та України. Але вони не дали результатів. Також Анкара брала участь у створенні "зернового коридору".

Нещодавно глава МЗС Туреччини заявив, що потрібно шукати "альтернативні шляхи" для закінчення війни в Україні.

При цьому Туреччина посилює економічну співпрацю з Росією. Видання Politico розкрило схему, як Анкара допомагає Росії продавати нафту до ЄС.

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