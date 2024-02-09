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Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу: про що говорили

Київ, П'ятниця 09 лютого 2024 20:05
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Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу: про що говорили Фото: Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві 9 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.

Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", - наголосив Умєров.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

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Рустем Умєров Міністерство оборони України ВСУ Бундесвер
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