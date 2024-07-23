Умєров розповів про "продуктивну" розмову з Остіном: що обговорили

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову. Під час бесіди український чиновник, зокрема, відзначив важливість для ЗСУ мати право знищувати аеродроми противника на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Умєрова.

Глава українського оборонного відомства охарактеризував розмову зі своїм американським колегою як "продуктивну". Спілкування відбулося сьогодні, 23 липня.

"Ми обговорили останні події на передовій та нагальні потреби на полі бою", - розповів глава Міноборони України.

Під час бесіди Умєров знову наголосив на" важливості та нагальності" скасування заборони з боку США на ведення Силами оборони "вогню на великі відстані" зброєю, наданою Вашингтоном Києву в рамках оборонної допомоги.

"Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомблять українські міста та критичну інфраструктуру", - наголосив український міністр.

Питання щодо завдання Україною ударів по території РФ

Нагадаємо, з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Сили оборони не могли застосовувати надану західними країнами зброю для ударів по території країни-агресора. Проте після нового наступу загарбників у Харківській області у травні Київ активізував заклики до США та країн Заходу надати таке право ЗСУ.

Лише наприкінці травня, після того, як дозвіл на удари по РФ підтримала ціла низка країн НАТО, в Білому дому дали Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями. США поки що не дозволяють глибокі удари по РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна з часом все ж отримає дозвіл на завдання ударів зброєю, наданою західними партнерами, по російських бомбардувальниках.

Додамо, 20 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не дав однозначної відповіді, чи дозволить Вашингтон використовувати американську зброю для більш глибших ударів по РФ.