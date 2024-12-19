Умеров рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн"
Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. На нем обсудят дальнейшие шаги для усиления безопасности в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.
Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, он провел телефонный разговор со своим португальским коллегой Нуну Мелу. Во время разговора он поблагодарил португальских партнеров за поддержку Украины. В ответ Мелу заверил, что в 2025 году Португалия сохранит уровень помощи не ниже нынешнего.
"В январе встретимся лично в рамках очередного заседания формата "Рамштайн". Планируем подробно обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", - сообщил Умеров.
Встречи в формате "Рамштайн"
Напомним, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Тогда он отметил, что оно должно состояться "в ближайшие недели" и на нем должен был быть президент США Джо Байден.
Однако "Рамштайн" перенесли из-за урагана в Соединенных Штатах. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".
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