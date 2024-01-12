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Умєров розповів, які дрони отримає Україна завдяки новій допомозі від Британії

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія сьогодні оголосила про новий пакет допомоги Україні. Його частина буде направлена на виготовлення бойових дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Рустем Умєров.

За словами Умєрова, на виготовлення бойових дронів буде виділено щонайменше 200 мільйонів. Міністр зауважив, що кошти розподілять для розвідувальних, далекобійних та морських дронів.

"Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн", - сказав Умєров.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна виділить Україні найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Тоді він заявляв, що 200 млн фунтів, з 2,5 млрд фунтів, буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів.

"Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Загалом Британія надала допомогу Україні на 12 млрд фунтів" - заявив премʼєр. 

Виробництво зброї в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

А ось міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін розповів, що Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

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Рустем УмєровВійна Росії проти УкраїниРіші Сунак