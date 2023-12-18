Умєров розповів, як Міноборони боротиметься з нечесними закупівлями для армії

"Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери тягнеться десятки років. для нашої спільної команди важливо поставити крапку в цій історії, бо це один зі стовпів нашої перемоги", - сказав Умєров.

За його словами, "Україна має позбутися старих радянських олігархічних та шкурних підходів до державних коштів".

"Наші воїни щодня своїм життям доводять, що наша країна змінилась. Ми, міністерство, маємо діями та результатами довести, що ми змінили цю радянщину. Україна чітко й однозначно задекларувала свій рух до вступу у Північноатлантичний альянс, тому важливо щоб ці процеси були взаємосумісні з принципами НАТО", - зазначив міністр.

Наприклад, як розповів глава Міноборони, у країнах НАТО за прямими та таємними угодами закуповують лише унікальні військові розробки. Це критично необхідно, аби не дати ворогу "використати проти нас нашу ж зброю".

Решту усього необхідного закуповують на конкурентних умовах через систему тендерів, які перебувають під системним контролем.

Як наголосив Умєров, така ж схема тепер працюватиме і в Україні.

"Для цього ми змінили принципи та повноваження в закупівлях, які були в Міноборони. Нова кількарівнева система з розподілу функцій, міністерству лишилось написання і контроль правил, а закупівлею буде займатися агенції, які сформовані з професіоналів. За свої фахові послуги ці люди отримуватимуть виправлений і прозорий відсоток від замовлень", - розповів міністр.

Як пояснив глава Міноборони, на першому рівні працюватиме Департамент політики закупівель. Він відповідатиме за формування політики закупівель, координацію фіндіяльності та розробку нормативно-правових актів. Далі закупівлями усього окрім озброєння і військової техніки займатиметься агенція закупівель у сфері оборони.

"Нарешті закупівлею озброєння займеться агенція оборонних закупівель. Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів. Всі учасники ринку мають довіряти новій системі, мають отримати однакові правила чітко знаючи, що ніхто не зможе їх обійти", - наголосив Умєров.

Закупівлі для армії

Як раніше розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, з грудня 2023 року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Міністерство оборони оголосило про торги на закупівлю їжі для Збройних сил сьогодні, 1 листопада. Зокрема в правилах торгів були запроваджені деякі зміни, мета яких полягає у відсутності перебоїв й унеможливленні корупції.

"Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", - пояснив Кліменков.

За словами заступника міністра оборони, агенство аналізуватиме ринок, ціни, спілкуватиметься з постачальниками напряму, а також оцінюватиме й аналізуватиме їх роботу. "Державний оператор тилу" вже розпочало вивчати ринок й формувати команду.