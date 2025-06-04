Умєров розкрив деталі нової ініціативи "Рамштайну" щодо виробництва зброї

"Деякі з наших найближчих партнерів - ті, хто надає мільярдну військову допомогу - постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією", - розповів Умєров.

За його словами, позиція України незмінна - першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони.

"І партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська - допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Ця ініціатива - це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння", - зазначив міністр.

Умєров висловив сподівання, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Водночас вже є певні кроки від партнерів, зокрема:

Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні.

Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки.

Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина)

Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія-Фінляндія).

SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) - вже розширюють свою присутність в Україні.

Умєров наголосив, що настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України.

"Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери - зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні", - зазначив глава Міноборони.