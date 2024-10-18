Умєров різко відповів на пропозиції обміну територій на вступ до НАТО

Міністр оборони України зауважив, що раніше він не чув про пропозиції Києву відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО.

"Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі", - сказав Умєров.

Зауважимо, що нещодавно в медіа з’являлися повідомлення про ймовірні пропозиції Україні з боку Заходу відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на вступ до НАТО.