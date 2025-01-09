Умєров на "Рамштайні" зробив заяву про миротворців в Україні

Заява Зеленського щодо введення миротворців в Україну

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі "Рамштайні", заявив, що ініціатива щодо введення західних військ в Україну є однією з найкращих у питанні примусу РФ до миру.

"Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - сказав президент, додавши, що поряд із Францією, яка виступила ініціатором у введенні миротворців в Україну, він почув сигнал підтримки в цьому питанні й з боку Британії.

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