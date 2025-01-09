Умеров на "Рамштайне" сделал заявление о миротворцах в Украине

Он, комментируя вопрос о том, как министры обороны других стран отреагировали на недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о миротворцах, напомнил, что контингенты были уже указаны партнерами Украины, в частности ранее Франция выходила с такой инициативой.

"Это очень хорошо воспринимается, то есть будем работать над этим форматом", - констатировал Умеров.