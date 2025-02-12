Умєров прибув на засідання "Рамштайн": які питання будуть на порядку денному

"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", - заявив міністр.

Він додав, що з боку США участь вперше візьме новий голова Міністерства оборони Піт Гегсет.

Зокрема на порядку денному:

стабільне, а також своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025-му;

посилення постачання критично важливого озброєння. Мова йде про протиповітряну оборону (ППО), авіацію та боєприпаси;

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також будуть обговорені й довгострокові рішення, а саме:

розширення оборонного виробництва в Україні;

фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;

збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Ключові заходи протягом тижня

Окрім "Рамштайну", протягом тижня очікуються й інші ключові заходи:

засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони;

Мюнхенська безпекова конференція.

За словами голова відомства, він також проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників з метою посилення військового співробітництва та обговорення реальних механізмів підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - додав він.