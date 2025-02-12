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Умєров прибув на засідання "Рамштайн": які питання будуть на порядку денному

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 лютого, засідання "Рамштайну" вперше очолить державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі. На порядку денному буде прискорення поставок озброєння Україні й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомства.

"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", - заявив міністр. 

Він додав, що з боку США участь вперше візьме новий голова Міністерства оборони Піт Гегсет. 

Зокрема на порядку денному: 

  • стабільне, а також своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025-му; 
  • посилення постачання критично важливого озброєння. Мова йде про протиповітряну оборону (ППО), авіацію та боєприпаси; 
  • інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також будуть обговорені й довгострокові рішення, а саме: 

  • розширення оборонного виробництва в Україні;
  • фінансування українського ОПК та створення нових підприємств; 
  • збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Ключові заходи протягом тижня 

Окрім "Рамштайну", протягом тижня очікуються й інші ключові заходи

  • засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони;
  • Мюнхенська безпекова конференція.

За словами голова відомства, він також проведе серію двосторонніх зустрічей із  міністрами оборони союзників з метою посилення військового співробітництва та обговорення реальних механізмів підтримки України. 
"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - додав він. 

"Рамштайн"

Засідання "Рамштайн" - це зустрічі Контактної групи з оборони України, започатковані США у квітні 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Вони об’єднують десятки країн країн, які підтримують Україну у її боротьбі проти Росії. Г

На засіданнях обговорюються актуальні потреби ЗСУ та стратегія довгострокової підтримки. Завдяки "Рамштайну" Україна отримала сучасні системи ППО, танки, артилерію, а також підтвердження підтримки від партнерів.

Детальніше про те, чого очікувати від сьогоднішнього засідання "Рамштайн" - читайте у матеріалі РБК-Україна "Вперше не під керівництвом США. Що відомо про новий "Рамштайн" та які очікування України".

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