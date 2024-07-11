Умєров пояснив, чому дозвіл США на удари вглиб РФ не загострить війну в Україні

"Росія вже загострила її. Вони (окупанти, - ред) не фокусуються на людях, тому завдають ударів по лікарнях, по цивільних об'єктах. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо завдати ударів по військових цілях. Тому ми хочемо функціональних рішень, щоб захистити наші міста. Тому що вони б'ють по наших містах, по критичній інфраструктурі і вбивають людей", - сказав він.

Саме тому, за словами Умєрова, Україні потрібно більше протиповітряної оборони, більше зброї для захисту українців.

"Ми здатні і можемо перемогти. У нас є план і ми озвучуємо, що нам потрібно більше зброї. І вагання надати нам зброю, вагання щодо надання нам дозволів та зняття заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми здатні і можемо це зробити", - констатував міністр.