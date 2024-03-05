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Умєров поговорив телефоном із головою Пентагону: що обговорили

Київ, Вівторок 05 березня 2024 02:45
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Умєров поговорив телефоном із головою Пентагону: що обговорили Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським поговорили телефоном із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

За словами Умєрова, темою розмови було забезпечення потреб ЗСУ.

“Поінформували Міністра оборони Остіна про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії”, - сказав Умєров.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні. Через це постачання озброєння нашим захисникам від американців призупинено.

Раніше ми повідомляли, що США готують компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні

Також ми писали, що Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні наприкінці березня – квітні.

До речі, у Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона.

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