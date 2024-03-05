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Умеров поговорил по телефону с главой Пентагона: что обсудили

Киев, Вторник 05 марта 2024 02:45
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Умеров поговорил по телефону с главой Пентагона: что обсудили Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским поговорили по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

По словам Умерова, темой разговора было обеспечение потребностей ВСУ.

“Проинформировали Министра обороны Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии”, - сказал Умеров.

Помощь США Украине

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Ранее мы сообщали, что США готовят компромиссный вариант законопроекта, включающего помощь Украине

Также мы писали, что Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине в конце марта-апреле.

К слову, в Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход спикера Майка Джонсона.

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