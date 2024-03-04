Умєров переговорив з міністром оборони та командувачем Збройних сил Британії: обговорили дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони.

Умєров повідомив, що під час розмови, вони обговорили можливості реалізації в рамках коаліції з розвитку морських спроможностей. Та наголосив що Україна разом з партнерами має масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту.

"Нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні. Вдячний Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України", - підкреслив міністр.

Коаліція дронів

Нагадаємо, 12 грудня минулого року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов впевнений у тому, що дрони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін під час війни в Україні.

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