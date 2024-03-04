ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров переговорив з міністром оборони та командувачем Збройних сил Британії: обговорили дрони

Україна, Понеділок 04 березня 2024 20:17
UA EN RU
Умєров переговорив з міністром оборони та командувачем Збройних сил Британії: обговорили дрони Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони.

Умєров повідомив, що під час розмови, вони обговорили можливості реалізації в рамках коаліції з розвитку морських спроможностей. Та наголосив що Україна разом з партнерами має масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту.

"Нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні. Вдячний Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України", - підкреслив міністр.

Коаліція дронів

Нагадаємо, 12 грудня минулого року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов впевнений у тому, що дрони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін під час війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Рустем Умєров Війна Росії проти України
NEWS
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати