Умєров обговорив з очільником Пентагону фронт та допомогу США

Допомога від США

Варто зазначити, що США - це найбільший партнер України у наданні військової допомоги. Вашингтон передав українським військам ракетні системи, бойові машини, артилерію, боєприпаси та ракети тощо.

Проте вже наступного місяця в США офіційно зміниться президент. Республіканець Дональд Трамп змінить демократа Джо Байдена на цій посаді. Є побоювання, що Трамп може зменшити допомогу Україні.

За даними Reuters, адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Таким чином буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

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