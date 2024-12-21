Умеров обсудил с главой Пентагона фронт и помощь США

Помощь от США

Стоит отметить, что США - это самый большой партнер Украины в предоставлении военной помощи. Вашингтон передал украинским войскам ракетные системы, боевые машины, артиллерию, боеприпасы и ракеты и тому подобное.

Однако уже в следующем месяце в США официально сменится президент. Республиканец Дональд Трамп сменит демократа Джо Байдена на этом посту. Есть опасения, что Трамп может уменьшить помощь Украине.

По данным Reuters, администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Таким образом будут использованы оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

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