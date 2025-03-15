Умєров обговорив з міністром оборони Італії отримання ППО та снарядів

Нестача снарядів для Samp-T

Нещодавно стало відомо, що Україна звернулася з проханням надати додаткові ракети Aster-30 зенітних батарей Samp-T до Італії та Франції. Причиною стало те, що наявні боєприпаси майже вичерпані.

Зокрема, 14 березня, міністр оборони України Рустем Умеров відвідав Рим, де зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто.

У рамках візиту він також провів переговори з керівництвом компанії Eurosam - спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France і Thales, яке виробляє ракети Aster-30.

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