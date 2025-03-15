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Умеров обсудил с министром обороны Италии получение ПВО и снарядов

Фото: министры обороны Украины и Италии Рустем Умеров и Гвидо Крозетто (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны Рустем Умеров встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Предметом разговора, в частности, стали системы ПВО и снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"В Риме встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто - нашим надежным партнером и другом. Вместе с итальянскими коллегами подробно рассмотрели приоритетные потребности Украины на поле боя - ПВО, боеприпасы", - рассказал он.

Также министры обсудили усиление индустриального сотрудничества.

"Украина готова к созданию совместных предприятий и привлечению новых инвестиций для укрепления оборонного комплекса. Отдельно определили перспективные направления оборонного развития в сфере дронов и морских технологий", - добавил Умеров.

Также глава Минобороны выразил благодарность Италии за лидерство в поддержке Украины и лично Крозетто за последовательную и непоколебимую позицию.

 

Нехватка снарядов для Samp-T

Недавно стало известно, что Украина обратилась с просьбой предоставить дополнительные ракеты Aster-30 зенитных батарей Samp-T к Италии и Франции. Причиной стало то, что имеющиеся боеприпасы почти исчерпаны.

В частности, 14 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Рим, где встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто.

В рамках визита он также провел переговоры с руководством компании Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое производит ракеты Aster-30.

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Война в УкраинеРустем Умеров