Умєров обговорив з міністром оборони Італії отримання ППО та снарядів

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Предметом розмови, зокрема, стали системи ППО та снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

Також глава Міноборони висловив подяку Італії за лідерство в підтримці України та особисто Крозетто за послідовну й непохитну позицію.

"Україна готова до створення спільних підприємств та залучення нових інвестицій для зміцнення оборонного комплексу. Окремо визначили перспективні напрями оборонного розвитку у сфері дронів та морських технологій", - додав Умєров.

"У Римі зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто - нашим надійним партнером і другом. Разом із італійськими колегами детально розглянули пріоритетні потреби України на полі бою - ППО, боєприпаси", - розповів він.

Нестача снарядів для Samp-T

Нещодавно стало відомо, що Україна звернулася з проханням надати додаткові ракети Aster-30 зенітних батарей Samp-T до Італії та Франції. Причиною стало те, що наявні боєприпаси майже вичерпані.

Зокрема, 14 березня, міністр оборони України Рустем Умеров відвідав Рим, де зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто.

У рамках візиту він також провів переговори з керівництвом компанії Eurosam - спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France і Thales, яке виробляє ракети Aster-30.

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