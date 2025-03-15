Умеров обсудил с министром обороны Италии получение ПВО и снарядов

Министр обороны Рустем Умеров встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Предметом разговора, в частности, стали системы ПВО и снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

"В Риме встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто - нашим надежным партнером и другом. Вместе с итальянскими коллегами подробно рассмотрели приоритетные потребности Украины на поле боя - ПВО, боеприпасы", - рассказал он.

Также министры обсудили усиление индустриального сотрудничества.

"Украина готова к созданию совместных предприятий и привлечению новых инвестиций для укрепления оборонного комплекса. Отдельно определили перспективные направления оборонного развития в сфере дронов и морских технологий", - добавил Умеров.

Также глава Минобороны выразил благодарность Италии за лидерство в поддержке Украины и лично Крозетто за последовательную и непоколебимую позицию.