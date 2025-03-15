Умеров обсудил с министром обороны Италии получение ПВО и снарядов
Министр обороны Рустем Умеров встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Предметом разговора, в частности, стали системы ПВО и снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"В Риме встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто - нашим надежным партнером и другом. Вместе с итальянскими коллегами подробно рассмотрели приоритетные потребности Украины на поле боя - ПВО, боеприпасы", - рассказал он.
Также министры обсудили усиление индустриального сотрудничества.
"Украина готова к созданию совместных предприятий и привлечению новых инвестиций для укрепления оборонного комплекса. Отдельно определили перспективные направления оборонного развития в сфере дронов и морских технологий", - добавил Умеров.
Также глава Минобороны выразил благодарность Италии за лидерство в поддержке Украины и лично Крозетто за последовательную и непоколебимую позицию.
Нехватка снарядов для Samp-T
Недавно стало известно, что Украина обратилась с просьбой предоставить дополнительные ракеты Aster-30 зенитных батарей Samp-T к Италии и Франции. Причиной стало то, что имеющиеся боеприпасы почти исчерпаны.
В частности, 14 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Рим, где встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто.
В рамках визита он также провел переговоры с руководством компании Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое производит ракеты Aster-30.
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