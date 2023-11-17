Умєров обговорив із міністром оборони Італії спільне виробництво зброї

"Важлива розмова з Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Високо ціную внесок Італії у зміцнення сил оборони України", - йдеться у повідомленні Умєрова.

За його словами, також під час бесіди міністри обговорили військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками озброєння для спільного виробництва в Україні.

Військова допомога від Італії

З початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні кілька пакетів воєнної допомоги. Востаннє Рим повідомляв, що готує новий пакет військової допомоги для України у травні. Це постачання озброєння мало стати сьомим за рахунком.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії зустрівся із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Вони порушили питання майбутньої допомоги Україні і не лише.

Пізніше, у жовтні 2023 року, Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакету військової допомоги. Тепер країна вважає, яке обладнання можна передати Києву. Італія може передати Україні зенітні системи, боєприпаси чи засоби боротьби з дронами, включаючи глушники частот.