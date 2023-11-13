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Умєров обговорив з головою Міноборони Австралії оборонні потреби України до зими

Київ, Понеділок 13 листопада 2023 21:52
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Умєров обговорив з головою Міноборони Австралії оборонні потреби України до зими Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з австралійським колегою Річардом Марлсом. Зокрема, вони обговорили потреби України до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Twitter.

"Ми обговорили критичні потреби України до зими, переважно системи ППО, артилерію та більше боєприпасів", - зазначив український міністр.

За його словами, також увага була приділена системам захисту від російських дронів.

Умєров подякував Австралії за політичну підтримку, військову допомогу та навчання наших солдатів.

Допомога Україні від Австралії

Нагадаємо, Австралія є одним із союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення.

Кілька тижнів тому влада Австралії оголосила про новий пакет військової допомоги для наших солдатів на 12 мільйонів доларів. У його рамках Україні передали 3D-принтер по металу та системи боротьби з дронами.

Також нещодавно Австралія на два роки продовжила санкції на імпорт з Росії та Білорусі.

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