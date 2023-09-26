Умєров обговорив з главою Міноборони Польщі військову підтримку України

Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Як написав Умєров, він подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення.

Однак що саме обговорювали міністри Умєров не розповів.

Варто зауважити, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін розповів про творення нової коаліції, яка стосується передачі Україні танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Зміцнення оборони Польщі

Останніми роками Польща активно займається питанням посилення своєї обороноздатності. Так, в березні цього року Блащак вже заявляв про наміри зробити найбільшу армію в Європі.

Тоді ж повідомлялось, що країна починає найбільшу за 50 років кампанію переозброєння. В її рамках мають закупити сотні одиниць важкої техніки, літаки, гелікоптери тощо.

А днями США схвалили продаж Польщі озброєння на 15 млрд доларів. В контракт увійшла покупка інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD IBCS).

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