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Умєров обговорив з главою Міноборони Бельгії постачання Україні F-16

Фото: Рустем Умєров (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Белігії Людивін Дедондер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу Міноборони України.

За даними Міноборони України, Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО", - сказано у повідомленні.

Коаліція з F-16 для України

Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як заявляли в Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

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Рустем Умєров