Умєров назвав результат переговорів в Абу-Дабі: можливості для продовження процесу є

Обмін полоненими

За словами Умєрова, головний результат трьохсторонніх зустрічей - досягнення домовленостей про великий обмін полоненими.

"Зараз працюємо над узгодженням деталей та практичною реалізацією", - уточнив він.



Умєров зазначив, що повернення українців додому залишається одним із головних пріоритетів держави.

Результати зустрічей в Абу-Дабі

Також, за словами чиновника, у тристоронньому форматі Україна-США-Росія були обговорені питання досягнення миру та післявоєнної відбудови.

"Першим кроком до цього має стати припинення війни та гарантії безпеки для України", - нагадав Умєров.



На його думку, за ці два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції, хоча суттєві розбіжності залишаються.

"Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є", - запевнив він.