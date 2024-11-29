Умєров назвав бюджет-2025 відповіддю на виклики війни: куди спрямують "оборонні" гроші

Підписаний президентом України державний бюджет на 2025 рік передбачає виділення на оборону країни 2,23 трильйона гривень. Половина цієї суми піде на виплати бійцям Сил оборони і безпеки України.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОУ .

Міністр зазначив, що у держбюджеті на наступний рік на оборонку передбачено на 47,6 мільярда гривень більше, ніж у 2024 році. Загалом у 2025-му на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни.

Глава МОУ звернув увагу, що основним пріоритетом головного фінансового документа держави залишається безпека та оборона.

"Держбюджет-2025 - це про чітке розуміння викликів, які стоять перед нашою країною у протистоянні російській агресії", - сказав Умєров.

Також глава Міноборони роз'яснив, куди будуть спрямовані ці 2,23 трильйона гривень, передбачені бюджетом.

Оплата праці військовослужбовців

На грошове забезпечення українських захисників загалом передбачено 1,16 трлн грн. В МОУ звернули увагу, що це на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Озброєння / військова техніка

"На закупівлю та оновлення озброєння буде виділено 739 млрд грн - це дозволить модернізувати армію, забезпечивши її сучасними системами озброєння для ведення ефективних бойових дій", - розповів Умєров.

Оборонна промисловість

На модернізацію виробничих потужностей оборонної промисловості та розвиток новітніх технологій буде спрямовано 55,1 млрд грн.

Крім того, поінформував міністр, також "суттєво збільшено" фінансування закупівлі безпілотних систем, зокрема DeepStrike.

"Цей бюджет - це наша відповідь на виклики війни. Він спрямований на зміцнення обороноздатності країни, підтримку наших захисників і розвиток оборонно-промислового комплексу", - заявив Умєров.

Держбюджет-2025

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на наступний рік. Головним пріоритетом у бюджеті-2025 залишається оборона та безпека України.

На наступний рік було закладено зростання курсу долара до 45,0 гривень.

Додамо також, що до бюджету-2025 закладено дефіцит у розмірі 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься за рахунок міжнародної допомоги.

З докладним розбором бюджету-2025 можна ознайомитись в окремому матеріалі РБК-Україна.