Умеров назвал бюджет-2025 ответом на вызовы войны: куда направят "оборонные" деньги

Подписанный президентом Украины государственный бюджет на 2025 год предусматривает выделение на оборону страны 2,23 триллиона гривен. Половина этой суммы пойдет на выплаты бойцам Сил обороны и безопасности Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ .

Министр отметил, что в госбюджете на следующий год на оборонку предусмотрено на 47,6 миллиарда гривен больше, чем в 2024 году. Всего в 2025 году на оборону будет направлено 26,3% ВВП страны.

Глава МОУ обратил внимание, что основным приоритетом главного финансового документа государства остается безопасность и оборона.

"Госбюджет-2025 - это о четком понимании вызовов, стоящих перед нашей страной в противостоянии российской агрессии", - сказал Умеров.

Также глава Минобороны разъяснил, куда будут направлены эти 2,23 триллиона гривен, предусмотренные бюджетом.

Оплата труда военнослужащих

На денежное довольствие украинских защитников в общей сложности предусмотрено 1,16 трлн грн. В МОУ обратили внимание, что это на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Вооружение / военная техника

"На закупку и обновление вооружения будет выделено 739 млрд грн - это позволит модернизировать армию, обеспечив ее современными системами вооружения для ведения эффективных боевых действий", - рассказал Умеров.

Оборонная промышленность

На модернизацию производственных мощностей оборонной промышленности и развитие новейших технологий будет направлено 55,1 млрд. грн.

Кроме того, проинформировал министр, также "существенно увеличено" финансирование закупки беспилотных систем, в частности DeepStrike.

"Этот бюджет - это наш ответ на вызовы войны. Он направлен на укрепление обороноспособности страны, поддержку наших защитников и развитие оборонно-промышленного комплекса", - заявил Умеров.

Госбюджет-2025

Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на следующий год. Главным приоритетом в бюджете-2025 остается оборона и безопасность Украины.

На следующий год был заложен рост курса доллара до 45,0 грн.

Добавим также, что в бюджет-2025 заложен дефицит в размере 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться за счет международной помощи.

С подробным разбором бюджета-2025 можно ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина.