Умеров назвал бюджет-2025 ответом на вызовы войны: куда направят "оборонные" деньги
Подписанный президентом Украины государственный бюджет на 2025 год предусматривает выделение на оборону страны 2,23 триллиона гривен. Половина этой суммы пойдет на выплаты бойцам Сил обороны и безопасности Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Министр отметил, что в госбюджете на следующий год на оборонку предусмотрено на 47,6 миллиарда гривен больше, чем в 2024 году. Всего в 2025 году на оборону будет направлено 26,3% ВВП страны.
Глава МОУ обратил внимание, что основным приоритетом главного финансового документа государства остается безопасность и оборона.
"Госбюджет-2025 - это о четком понимании вызовов, стоящих перед нашей страной в противостоянии российской агрессии", - сказал Умеров.
Также глава Минобороны разъяснил, куда будут направлены эти 2,23 триллиона гривен, предусмотренные бюджетом.
Оплата труда военнослужащих
На денежное довольствие украинских защитников в общей сложности предусмотрено 1,16 трлн грн. В МОУ обратили внимание, что это на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году.
Вооружение / военная техника
"На закупку и обновление вооружения будет выделено 739 млрд грн - это позволит модернизировать армию, обеспечив ее современными системами вооружения для ведения эффективных боевых действий", - рассказал Умеров.
Оборонная промышленность
На модернизацию производственных мощностей оборонной промышленности и развитие новейших технологий будет направлено 55,1 млрд. грн.
Кроме того, проинформировал министр, также "существенно увеличено" финансирование закупки беспилотных систем, в частности DeepStrike.
"Этот бюджет - это наш ответ на вызовы войны. Он направлен на укрепление обороноспособности страны, поддержку наших защитников и развитие оборонно-промышленного комплекса", - заявил Умеров.
Госбюджет-2025
Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на следующий год. Главным приоритетом в бюджете-2025 остается оборона и безопасность Украины.
На следующий год был заложен рост курса доллара до 45,0 грн.
Добавим также, что в бюджет-2025 заложен дефицит в размере 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться за счет международной помощи.
С подробным разбором бюджета-2025 можно ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина.
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