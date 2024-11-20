Умєров нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету РФ Х-101 із ПЗРК "Ігла"

"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги. Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги", - йдеться у повідомленні 19 листопада.

Умєров розповів, що відео бойової роботи, яке бачили українці, зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас, наголосив міністр.

Тим часом старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ворожу ціль. Зокрема, її точна координація стала запорукою успіху.

І як результат, влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук. До цього вона пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.

"Пишаємось вами, вашою службою та вашою незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу", - резюмував Умєров.