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Умєров наголосив главі Пентагону, що Україна повинна мати право бити по Росії

Середа 29 травня 2024 22:39
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Умєров наголосив главі Пентагону, що Україна повинна мати право бити по Росії Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Однією з тем стали удари України по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України у Twitter.

За словами Умєрова, під час переговорів було обговорено поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач Сирський доповів про ситуацію на полі бою.

При цьому міністр розповів, що поінформував американського колегу про мобілізацію та відновлення бойових бригад.

Окрему увагу сторони приділили питанню постачання Україні протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника", - наголосив міністр.

Він додав, що вдячний американським партнерам за постійну підтримку.

Удари територією Росії

Варто зауважити, що США виступають проти ударів України по території Росії. Зокрема, вони розкритикували атаки українських захисників на російські нафтопереробні заводи.

Також США не дозволяють Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю.

Але, незважаючи на таку позицію Вашингтона, частина союзників України все ж таки не обмежує ЗСУ в ударах по Росії. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони України Пентагон Сполучені Штати Америки Рустем Умєров
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