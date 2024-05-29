Умеров подчеркнул главе Пентагона, что у Украины должно быть право бить по России

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Одной из тем стали удары Украины по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Twitter.

По словам Умерова, в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на фронте. Главнокомандующий Сырский доложил о ситуации на поле боя. При этом министр рассказал, что проинформировал американского коллегу о мобилизации и восстановлении боевых бригад. Отдельное внимание стороны уделили вопросу поставок Украине противовоздушной обороны и боеприпасов. "Россия продолжает применять управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории противника", - подчеркнул министр. Он добавил, что благодарен американским партнерам за постоянную поддержку.