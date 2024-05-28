Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України

"Їхня (росіян - ред.) мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас", - сказав Умєров.

Він наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету - знищити українську націю.