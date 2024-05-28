Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України

Наразі мета російських військ - відкрити новий фронт на півночі України, щоб почати використовувати всю свою живу силу та вогневу міць проти ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю Reuters.
"Їхня (росіян - ред.) мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас", - сказав Умєров.
Він наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету - знищити українську націю.
З останніми даними Генштабу, найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Водночас у Харківській області російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами.
Також раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що росіяни можуть спробувати розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України.
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