UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі мета російських військ - відкрити новий фронт на півночі України, щоб почати використовувати всю свою живу силу та вогневу міць проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю Reuters.

"Їхня (росіян - ред.) мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас", - сказав Умєров.

Він наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету - знищити українську націю.

Ситуація на фронті 28 травня

З останніми даними Генштабу, найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Водночас у Харківській області російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами.

Також раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що росіяни можуть спробувати розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРустем УмєровВійна в Україні