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Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На данный момент цель российских войск - открыть новый фронт на севере Украины, чтобы начать использовать всю свою живую силу и огневую мощь против ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью Reuters.

"Их (россиян - ред.) цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас", - сказал Умеров.

Он подчеркнул, что российские захватчики продолжают выполнять свою цель - уничтожить украинскую нацию.

Ситуация на фронте 28 мая

По последним данным Генштаба, самым горячим по всей линии фронта остается Покровское направление. В то же время в Харьковской области российские террористы продолжают разрушать Волчанск КАБами.

Также ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что россияне могут попытаться расширить зону боевых действий на границе, чтобы рассредоточить силы и средства Украины.

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