Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины

"Их (россиян - ред.) цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас", - сказал Умеров.

Он подчеркнул, что российские захватчики продолжают выполнять свою цель - уничтожить украинскую нацию.