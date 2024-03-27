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Умєров і Сирський обговорили оборонну співпрацю з новим главою Міноборони Литви

Середа 27 березня 2024 18:20
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Умєров і Сирський обговорили оборонну співпрацю з новим главою Міноборони Литви Архівне фото: Олександр Сирський і Рустем Умєров (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 27 березня, поговорили з новим главою Міноборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони України.

Зазначається, що представники української сторони привітали Кащюнаса з нещодавнім призначенням на посаду. У відеодзвінку також узяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Сирський поінформував колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

Умєров і Сирський обговорили оборонну співпрацю з новим главою Міноборони Литви

Фото: Розмова (mil.gov.ua)

"Ми обговорили шляхи розширення нашого двостороннього оборонного співробітництва і подякували Литві за непохитну підтримку", - зазначив Умєров.

Також нового міністра запросили відвідати Київ.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Нещодавно Литва виділила 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні. Також на початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги.

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