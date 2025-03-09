ua en ru
Нд, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Умєров доповів щодо нових пакетів підтримки від партнерів, - Зеленський

Неділя 09 березня 2025 23:05
UA EN RU
Умєров доповів щодо нових пакетів підтримки від партнерів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Міноборони Рустем Умєров доповів щодо нових пакетів підтримки для України від партнерів. Зокрема, серед цього списку є Польща, Німеччина та інші держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із нашими партнерами – щодо нових пакетів підтримки. Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина – очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що надзвичайно важливим є те, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. Україна у свою чергу, дуже цінує це. Також президент розповів щодо роботи нашої держави з Європейським союзом та підтримкою від інших країн Європи.

"Євросоюз - працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. Нідерланди - є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії - повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх - і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що переговори зі США в Саудівській Аравії будуть результативними. А українські інтереси у свою чергу - будуть враховані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини, - NBC News
Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини, - NBC News
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону