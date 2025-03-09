Умеров доложил о новых пакетах поддержки от партнеров, - Зеленский

Глава Минобороны Рустем Умеров доложил о новых пакетах поддержки для Украины от партнеров. В частности, среди этого списка есть Польша, Германия и другие государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Министр обороны Украины Умеров доложил о своих контактах и встречах с нашими партнерами - о новых пакетах поддержки. Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. Германия - ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним", - сказал Зеленский.

Он отметил, что чрезвычайно важно, что Германия осознает роль одной из крупнейших опор безопасности Европы и современного свободного мира. Украина в свою очередь, очень ценит это. Также президент рассказал о работе нашего государства с Европейским союзом и поддержкой от других стран Европы.

"Евросоюз - работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках. Нидерланды - есть готовность инвестировать и в дальнейшем в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии - полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех - и Украину, и Европу. Я хочу поблагодарить всех партнеров", - резюмировал Зеленский.